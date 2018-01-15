Стало известно, кто возглавил аппарат избирательного штаба Путина

2018-01-15 15:55 | www.trend.az | 6

Аппарат избирательного штаба кандидата в президенты, действующего главы государства Владимира Путина возглавил начальник управления администрации президента по внутренней политике Андрей Ярин, всего в аппарат вошло 11 человек, сообщается на официальном сайте штаба Путина, передает РИА Новости.

"Руководящие сотрудники аппарата штаба кандидата: А.В. Ярин (руководитель аппарата штаба), О.Н. Амельченкова, А.В. Анисимов, А.А. Борисов, В.П. Бочков, С.В. Кабышев, А.О. Кондрашов, И.Ю. Кастюкевич, Н.А. Орлова, Б.В. Чернышев, А.В. Шушеров", — сообщается на сайте.

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