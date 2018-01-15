АБР проведет повторные исследования по избранным направлениям для оказания технической помощи Азербайджану

2018-01-15 15:17 | www.apa.az | 7

Азиатский банк развития (АБР) изучит возможность предоставления технической помощи Азербайджану в рамках реализации стратегических дорожных карт.

Как сообщили АПА-Экономикс в Министерстве экономики, этот вопрос был обсужден сегодня на встрече представителей министерства с руководством местного офиса АБР. Представителям АБР была дана информация о мероприятиях, предусмотренных в дорожных картах. На встрече было принято решение, что банк проведет повторные исследования по избранным направлениям для оказания технической помощи, а затем проинформирует об этом Министерство экономики.