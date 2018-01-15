«Яхту Сталина» может купить Азербайджан

2018-01-15 15:33 | www.apa.az | 5

Входящее в AEON Романа Троценко Московское речное пароходство (МРП) нашло претендентов на теплоход «Максим Горький», построенный в 1934 году и известный как «яхта Сталина».

Как сообщает АПА со ссылкой на «Ъ», из-за высокой стоимости эксплуатации с 2014 года судно используется только как ресторан. Получить за теплоход МРП надеется около 20 млн. руб. Среди потенциальных покупателей называют Азербайджанское каспийское морское пароходство.

Гендиректор МРП Константин Анисимов подтвердил эту информацию, уточнив, что переговоры идут с Азербайджанским каспийским морским пароходством и администрацией Нижнего Новгорода.

«Для азербайджанцев судно интересно в том числе как экспонат, на котором может быть создан музей морского флота — пароходство в 2018 году отмечает 160-летие», - пояснил господин Анисимов.

Отметим, теплоход «Максим Горький» построен на нижегородской верфи «Красное Сормово» в 1934 году. Судно имело спецназначение - личный теплоход Иосифа Сталина и строилось по проекту военно-технического отдела ОГПУ НКВД. Длина - около 69 м, ширина - 13 м. Теплоход мог развивать рекордную скорость свыше 30 км/ч.