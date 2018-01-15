Азербайджан установил местонахождение 115 разыскиваемых лиц

2018-01-15 15:15 | www.oxu.az | 6

В прошлом году посредством Национального центрального бюро Интерпола было установлено местонахождение находившихся в международном розыске 76 человек, а также 39 лиц, разыскиваемых странами-членами организации.

Как передает Oxu.Az, об этом на заседании Коллегии в министерстве внутренних дел сказал глава МВД, генерал-полковник Рамиль Усубов.

Министр отметил, что показатель поисковой работы в целом составил 71,4%.

По словам министра, борьба с организованной преступностью велась в целенаправленном порядке, и за отчетный год были обезврежены 1028 групп, совершивших 2698 преступлений.