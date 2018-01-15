В Гаджикабуле ремонтируют мост – КАРТА

2018-01-15 15:24 | www.oxu.az | 6

На перекрестке, расположенном на 114-ом километре дороги Баку-Алят-Газах-граница с Грузией (Гаджикабульский район) ведутся работы по замене подвергшихся деформации пролетов моста.

Как сообщили Oxu.Az в Государственном агентстве «Азербайджанские автомобильные дороги», в связи с проводимыми работами по реконструкции движение автотранспортных средств по данному участку моста будет ограничено.

Движение автотранспортных средств, направляющихся в сторону города, будет направлено в обратном направлении.

Водителей просят быть внимательными при проезде по мосту и соблюдать требования установленных на участке временных дорожных знаков.

Отремонтировать мост планируется за короткий срок.