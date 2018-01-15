На востоке Турции конфисковано более тонны наркотиков

2018-01-15 15:58 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В провинции Диярбекир на востоке Турции в результате спецоперации конфисковано свыше одной тонны наркотиков, говорится в понедельник в сообщении полиции провинции.

Согласно сообщению, в рамках операции также имеются задержанные.

Отметим, что в течение 2017 года в Турции в целом было конфисковано 20 тысяч тонн героина.

Ранее министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сказал, что Турция находится перед большим риском и должна ужесточить борьбу с наркоманией.

Сойлу отметил, что в течение 2016 года в Турции от передозировки умерли 520 человек, а в 2017 году число погибших достигло 1020 человек.

«Количество смертей от передозировки наркотиков растет с каждым годом» - сказал Сойлу.

Напомним, что 9 января этого года полиция Стамбула конфисковала 500 килограммов наркотических веществ, в том числе 150 килограммов героина.