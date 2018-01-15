Правоохранительные органы Азербайджана в прошлом году расследовали более 32 тыс. уголовных дел

2018-01-15 16:04 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Правоохранительные органы Азербайджана в прошлом году провели следствие по 32 500 уголовным делам.

Об этом министр внутренних дел генерал-полковник Рамиль Усубов сказал на расширенном заседании коллегии, посвященном итогам борьбы с преступностью, охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в 2017 году и предстоящим задачам.

По словам министра, 84 процента от этого количества дел находились в производстве следователей органов внутренних дел.