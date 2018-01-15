Эрдоган заявил, что уничтожит армию террористов, которую США хотят создать на севере Сирии

2018-01-15 16:10 | www.apa.az | 5

«Несмотря на наши возражения, считающаяся нашим союзником страна хочет создать вдоль всей нашей границы террористическую армию. Какая цель у этого кроме Турции может быть? Нам хватает того, что США уже открыто заявили о своем намерении».

Как сообщает АПА, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайир Эрдоган. Он отметил, что США заявили о создании террористической армии вдоль границы с Турцией: «Нашей же задачей является уничтожить эту армию до того, как она появится. США отправили им 4800 грузовых машин с оружием. Что хочешь строй, но эта 30-тысячная террористическая армия не сможет тебя там представлять, и ты опозоришься. Мы заявляем нашим союзникам, не вставайте между нами и террористами. Иначе мы не несем ответственность за последствия. Вы сами снимите свои флаги с флагштоков баз террористических организаций, чтобы это не пришлось сделать нам. Сорвите опознавательные знаки с американской формы, в которую одеты террористы, чтобы мы могли отличить их от ваших военных. Подготовка к операциям «Африн» и «Мюнбидж» завершилась. Операция может начаться в любой момент. Мы продолжим нашу борьбу до тех пор, пока на нашей границе не останется ни одного террориста».

Р.Т. Эрдоган отметил, что США должны относиться к Турции как к союзнику: «Я сказал им, что они пожалеют об этом. Спустя два дня после этого, при столкновении с трудностями первой, кто захочет повернуть оружие против солдат США, будет 30-тысячная армия террористов».

Отметим, некоторое время назад была распространена информация о намерении США создать армию PYD/YPG, налаживании официальных дипломатических связей с правительством террористических организаций на севере Сирии. За неделю до этого, для внесения ясности в вопрос в турецкий МИД был вызван временный поверенный в делах США в Турции. Вчера США заявили, что основу коалиции, созданной ими в Сирии и в Ираке для борьбы с ИГ, составляет армия из 30 тысячи PYD/YPG, являющихся сирийским крылом PKK.

Это заявление США последовало после слов президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о готовящихся в ближайшие дни новых военных операциях турецкой армии в сирийском районе Африн, находящегося под контролем PYD/YPG.