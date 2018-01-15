Взрывы в Ираке: 35 погибших, 90 раненых

2018-01-15 15:42 | www.oxu.az | 6

В Багдаде (Ирак) сегодня утром, 15 января, прогремели два взрыва, в результате не менее 35 человек погибли и около 90 получили ранения.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает министерство здравоохранения Ирака.

Отметим, что ранее ранее власти Ирака сообщали о 16 погибших и 65 раненых.

Так, по данным представителя министерства внутренних дел Ирака, два смертника совершили самоподрывы.

Как сообщили свидетели происшествия, взрывы произошли на площади в центре города рядом с группой строителей.