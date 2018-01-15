В Азербайджане сократилось число преступлений

2018-01-15 16:18 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В прошлом году в Азербайджане сократилось число преступлений, сказал в понедельник министр внутренних дел генерал-полковник Рамиль Усубов на расширенном заседании коллегии.

По его словам, по всем государственным органам, осуществляющим оперативно-розыскную и следственную деятельность, в 2017 году было зарегистрировано 26113 преступлений. 93,1 процента из них относились к противоправным действиям, по которым проводились следствие и дознание в рамках полномочий министерства внутренних дел и прокуратуры. 86,3 процента этих преступлений составляют преступления, не представляющие общественной опасности и менее тяжкие, лишь 13,7 процента составили тяжкие и особо тяжкие преступления.

Министр сказал, что в результате проведенных профилактических работ общее число преступлений в прошлом году снизилось на 2,7 процента по сравнению с 2016 годом, в частности число тяжких и особо тяжких преступлений снизилось на девять процентов, преднамеренных убийств людей – на 9,5, фактов бандитизма – на 23,6, разбоя – на 16,6, мошенничества – на 11,8, вымогательства с угрозами – 10,5, хулиганства – на 15,1, преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия – на 12,5, дорожно-транспортных происшествий – на 8,6, число погибших в авариях снизилось на 1,2, число пострадавших – на 14,2 процента.