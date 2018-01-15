Тело народного артиста Чингиза Садыхова доставлено в Азербайджан

2018-01-15 16:21 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Тело народного артиста Азербайджана, известного пианиста Чингиза Садыхова, скончавшегося в конце декабря в США, доставлено в Баку, сообщили в понедельник в министерстве культуры и туризма.

Церемония прощания с Чингизом Садыховым пройдет 16 января в мечети Тезе пир с 12:00 до 14:00. Он будет похоронен на Второй аллее почетного захоронения в Баку.

Отметим, что Чингиз Гаджи оглу Садыхов родился 5 апреля 1929 года в Баку. Первое музыкальное образование получил в средней специальной музыкальной школе имени Бюль-Бюля. Потом учился на фортепианном факультете Азербайджанской государственной консерватории (ныне Бакинская музыкальная академия), в аспирантуре Московской государственной консерватории.

Выдающийся музыкант работал солистом и концертмейстером Азербайджанской государственной филармонии, аккомпанировал таким известным вокалистам, как Бюль-Бюль, Рашид Бейбутов, Муслим Магомаев, Лютфияр Иманов, сестры Фидан и Хураман Гасымовы, и многим другим.

Чингиз Садыхов был директором 16-й музыкальной школы в Баку, художественным руководителем Творческого объединения "Азконцерт", профессором Бакинской музыкальной академии, а также организатором и преподавателем Института искусства в Йемене.