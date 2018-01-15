Достопримечательности Азербайджана в эфире украинского шоу – ВИДЕО

2018-01-15 15:50 | www.oxu.az | 6

На украинском телевидении показали сюжет о достопримечательностях Баку, снятый Национальным бюро по развитию туризма при поддержке национального авиаперевозчика AZAL.

Как передает Oxu.Az, в финале шоу «Зважені та щасливi» на популярном украинском телеканале СТБ Азербайджан и Баку удостоились таких восторженных эпитетов, как «место семейного и романтического отдыха», «новый конкурент Турции и Египта».

Отметим, что шоу «Зважені та щасливi» обладает высоким рейтингом в Украине. Финальный выпуск посмотрели 13 миллионов зрителей.

Также отметим, что украинский рынок обладает большим потенциалом для привлечения туристов в Баку. Поэтому Национальное бюро по развитию туризма осуществляет активную деятельность в этом направлении.

Парвиз Гусейн

