Известные турецкие актеры выберут в Баку "Sinema Güzeli Yarışması" (ФОТО)

2018-01-15 16:24 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - В Pullman Hotels and Resorts 21 января пройдет финальный вечер второго турецкого кинематографического конкурса красоты "Sinema Güzeli Yarışması", сообщила Trend Life директор проекта в Азербайджане Вюсаля Саид Эйюбгызы.

В составе жюри будут известные турецкие актеры Салих Гюней и Тамер Карадаглы, турецко-немецкая актриса Вильма Эллес, а также Атилла Каплакарслан (председатель жюри), Ариф Керем Гёгуш, Джерен Каплакарслан, Авни Кютюкоглу, Хакан Солакер, Ариф Ишык. Нашу страну представят заслуженная актриса Азербайджана, заместитель художественного руководителя городских театров при муниципалитете города Стамбул Малахат Аббасова, известный модельер - дизайнер, доктор философии по искусствоведению Гюльнара Халилова.

Конкурсанты предстанут перед членами жюри в костюмах и платьях Центра азербайджанской национальной одежды и Дома моды Gulnara Khalilova.