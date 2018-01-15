Министр налогов Азербайджана принял посла Италии

2018-01-15 16:33 | www.apa.az | 6

Министр налогов Азербайджана Микаил Джаббаров принял новоназначенного посла Италии в стране Аугусто Массари.

Как сообщили АПА-Экономикс в министерстве, в ходе встречи стороны обсудили развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Италией. В частности были обсуждены вопросы сотрудничества между налоговыми службами, в том числе обмен опытом, проведен обмен мнениями по поводу условий созданных для иностранных инвесторов в регионах страны, налоговые льготы представленные для промышленных и технологических парков.