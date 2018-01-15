В Ливии в результате вооруженного нападения на международный аэропорт погибли 11 человек - ОБНОВЛЕНО

2018-01-15 16:42 | www.apa.az | 6
Как сообщает АПА со ссылкой на издание «Times of Malta», информацию об этом предоставил главврач участковой больницы Триполи Абдельдаем Аль-Рабти.
Он сказал, что в результате произошедшего 38 человек пострадали.
Деятельность аэропорта временно прекращена. Занятия в находящихся на данной территории школах приостановлены.
***
13:10
В Ливии члены вооруженных группировок совершили нападение на Международный аэропорт Митига.
Как сообщает АПА со ссылкой на «Libya`s Chanell», в связи с этим деятельность аэропорта временно ограничена.