В Ливии в результате вооруженного нападения на международный аэропорт погибли 11 человек - ОБНОВЛЕНО

2018-01-15 16:42 | www.apa.az | 6

Как сообщает АПА со ссылкой на издание «Times of Malta», информацию об этом предоставил главврач участковой больницы Триполи Абдельдаем Аль-Рабти.

Он сказал, что в результате произошедшего 38 человек пострадали.

Деятельность аэропорта временно прекращена. Занятия в находящихся на данной территории школах приостановлены.

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13:10

В Ливии члены вооруженных группировок совершили нападение на Международный аэропорт Митига.

Как сообщает АПА со ссылкой на «Libya`s Chanell», в связи с этим деятельность аэропорта временно ограничена.