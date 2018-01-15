В России задержали серийного маньяка, орудовавшего 22 года

2018-01-15 16:10 | www.oxu.az | 6

В российском Екатеринбурге был задержан мужчина по подозрению в совершении серийных убийств и изнасилований с 1992 по 2014 года.

Как передает Oxu.Az, об этом в понедельник, 15 января, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Задержанным оказался ранее судимый за аналогичные преступления местный житель 1970 года рождения. В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий он был задержан и помещен под стражу. Как выяснилось позднее, мужчина намеревался в ближайшее время покинуть пределы России», - сообщила Волк.

Она уточнила, что преступления были совершены в течение 22 лет в разных районах города.

По данному делу было опрошено порядка 17 тысяч человек.