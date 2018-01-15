В Азербайджане приняты новые решения в связи с адвокатами

2018-01-15 16:20 | www.oxu.az | 6

Состоялось очередное заседание Президиума Коллегии адвокатов.

Как сообщили Oxu.Az в Коллегии, открывший заседание вступительным словом председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров отчитался о текущей деятельности коллегии, в частности, об итогах приема документов для поступления в адвокатуру. Он сообщил, что документы подали две тысячи человек, а письменный экзамен состоится 28 января.

Учитывая, что до экзамена осталось не так много времени, было предложено назначить членов специализированной комиссии.

Решением Президиума членами комиссии из членов Коллегии адвокатов были выбраны Гамиза Гахраманова, Рамиз Ибрагимов, Огтай Магеррамов, Мехман Султанов и Фарид Гасанов.

Также, в соответствии с требованиями законодательства о назначении судьи и членов ученого совета за максимально короткий срок, было принято решение обратиться в Верховный суд и министерство юстиции.