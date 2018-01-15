В Узбекистане законопроекты будут проходить международную экспертизу

2018-01-15 17:00 | www.trend.az | 6

ТАШКЕНТ /Trend / - В Олий Мажлисе (парламенте) Узбекистана состоялась презентация Института проблем законодательства. В презентации приняли участие представители ПРООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, ВОЗ, а также главы дипломатических ведомств, аккредитованных в республике, сообщают СМИ Узбекистана.

Институт создан совместным постановлением Кенгашей (Советов) обеих палат парламента. Его работа будет направлена на совершенствование законотворческих процессов, национальной модели юридических норм для оформления законодательных актов, обеспечения принятия законов прямого действия, поэтапного сокращения практики подзаконного урегулирования общественных взаимоотношений.

Другим приоритетным направлением деятельности института станет обеспечение широкого участия населения и местных Кенгашей народных депутатов Узбекистана в процессе обсуждения законопроектов, учета высказанных ими предложений и замечаний. Для этого в глобальной информационной сети будет создан специальный парламентский портал «Мениг фикрим» («Мое мнение»), где любой желающий сможет разместить свое видение рассматриваемого проекта закона.