Стали известны детали задержания российского ученого в Азербайджане, его арестовали на 10 суток

2018-01-15 17:13 | www.apa.az | 5

Стали известны детали задержания российского ученого в Азербайджане.

Как сообщили АПА в правоохранительных органах, нелицеприятный случай, с которым в Азербайджане столкнулся гражданин России Дмитрий Чулков, стал результатом его личной ошибки.

Так, Дмитрий Чулков подошел к одной из воинских частей на территории Гёйгёльского района и зашел на запрещенный участок. Он начал фотографировать воинскую часть. Невзирая на требования военных, он продолжал съемку. На место была вызвана полиция. Но Д. Чулков игнорировал и их законные требования.

В результате после расследования правоохранительные органы направили собранные о Дмитрии Чулкове материалы в суд. 5 января, ссылаясь на 535 статью Кодекса об административных проступках Азербайджанской Республики, суд арестовал его на 10 суток. Дмитрий Чулков сказал, что осознал свою ошибку, а также извинился за свои действия.

Сегодня истекает срок решения об аресте, избранной в отношении Дмитрия Чулкова. Он будет отправлен в свою страну.

Отметим, российская пресса распространила информацию о том, что 5 января сотрудник Института Астрономии РАН Дмитрий Чулков пропал без вести.