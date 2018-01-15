Состоялась встреча тет-а-тет между президентом Азербайджана и премьер-министром Болгарии

2018-01-15 17:14 | www.apa.az | 5

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел встречу тет-а-тет с находящимся с рабочим визитом в нашей стране премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым.



Как сообщает АПА, Ильхам Алиев поприветствовал Бойко Борисова. Затем была сделана совместная фотография.

На встрече было отмечено успешное развитие двусторонних отношений в политике, экономике и других сферах, важность визита в Азербайджан премьер-министра Болгарии с точки зрения укрепления связей. Также состоялось обсуждение других вопросов, вызывающих взаимный интерес.