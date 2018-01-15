Тело Чингиза Садыхова доставлено в Азербайджан

2018-01-15 16:26 | www.oxu.az | 5

Тело народного артиста Азербайджана, известного пианиста Чингиза Садыхова, скончавшегося в США, доставлено в Азербайджан.

Как передает Oxu.Az, об этом АПА сказал заведующий сектором министерства культуры и туризма Интигам Гумметов.

По его словам, завтра состоится церемония прощания с Чингизом Садыховым:

«По поручению президента Ильхама Алиева тело народного артиста Чингиза Садыхова доставлено на родину. Церемония прощания состоится завтра с 12:00 по 16:00 в мечети «Тезе пир». Чингиз Садыхов будет похоронен на II Аллее почетного захоронения».

Отметим, что Садыхов Чингиз Гаджи оглы родился в Баку пятого апреля 1929 года. Первое музыкальное образование он получил в столичной десятилетней музыкальной школе (впоследствии была переименована в Среднеспециальную музыкальную школу имени Бюльбюля). Затем Садыхов поступил в Азербайджанскую государственную консерваторию имени Узеира Гаджибекова (ныне Бакинская музыкальная академия) на факультет фортепиано и позже окончил Московскую государственную консерваторию.

Садыхов был солистом и концертмейстером Азербайджанской государственной консерватории, аккомпанировал таким известным вокалистам, как Бюльбюль, Рашид Бейбутов, Муслим Магомаев, Лютфияр Иманов, Фидан и Хураман Гасымовы и другим. Он работал директором музыкальной школы номер 16, руководил художественным объединением Azkonsert, был профессором Бакинской музыкальной академии, а также работал организатором и педагогом Художественного института Демократической Республики Йемен.

Музыкант в 1959 году был удостоен звания «Заслуженный артист», а в 1987 году — «Народный артист». Кроме того, распоряжением главы государства от 28 октября 2009 года за развитие музыкального искусства в Азербайджане ему вручили орден «Шохрат». С 1994 года Садыхов жил в Сан-Франциско, а в последние годы перебрался в Сан-Хосе.