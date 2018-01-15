Эрдоган: Я уничтожу проамериканские силы в Сирии

2018-01-15 16:32 | www.oxu.az | 5

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил уничтожить создаваемую США Армию по защите границ Сирии.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает CNN Türk.

В нее должны войти бойцы «Демократических сил Сирии» (ДСС), бойцы YPG (военизированные отряды курдов на территории Сирийского Курдистана, аффилированные с РПК), а также сами боевики из запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, отмечает Hürriyet Daily News.

Турецкий лидер заявил, что «уничтожит эту террористическую армию еще до ее появления».

«Разве может быть у Турции другая задача, когда речь идет о создании террористического коридора вдоль наших границ», - приводит ТАСС его слова.

Как отмечает Anadolu, операция в Африне может начаться в любую минуту.