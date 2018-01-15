В Азербайджане проводится вакцинация против кори

2018-01-15 17:17 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Вследствие высокого процента охвата вакцинаций в Азербайджане отсутствует вероятность распространения кори среди детей, сказала Trend в понедельник заместитель директора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения Афаг Алиева.

По ее словам, вакцинация против кори и краснухи в Азербайджане осуществляется в результате применения тривакцины против кори, краснухи и паротита. Согласно графику вакцинации, данная процедура проводится у детей в возрасте 12 месяцев и шести лет. Уровень охвата плановой вакцинацией в Азербайджане каждый год составляет 97,8-98 процентов.

Так как проводится вакцинация, сказала Алиева, то упожилых людей есть иммунитет к этому заболеванию.

«У большинства детей есть иммунитет против кори. Уже на протяжении нескольких лет в странах Европы распространена корь. Несмотря на это, за последние четыре года подобные факты в Азербайджане не были зарегистрированы», - сказала замдиректора.