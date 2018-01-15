Найденную в Геранбое женщину приютили в Чечне

2018-01-15 16:40 | www.oxu.az | 4

Женщина, найденная в Геранбойском районе Азербайджана и представившаяся как 104-летняя чеченка Медина Алиева, прибыла в Чечню. Ее поместили в социальный приют в селе Алпатова Наурского района республики, сообщает Oxu.Az c ссылкой на «Кавказ Реалии».

В телевизионном репортаже местной телевизионной кампании о ее прибытии и обустройстве в приюте говорилось, что в силу возраста она, «вполне возможно, путает факты своей биографии до того, как она оказалась в Азербайджане».

На камеру чеченского ТВ она рассказала, что жила долгое время в Иордании у родных отца, но всегда хотела жить в Чечне.

При этом Медина Алиева чисто говорит на чеченском языке с примесью русских слов, что не присуще иорданским чеченцам. Пока родные не найдут женщину, она должна будет проживать в социальном приюте на полном обеспечении государства.