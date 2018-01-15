Катарский шейх, удерживаемый против воли, покинул ОАЭ

2018-01-15 16:48 | www.oxu.az | 5

Объединенные Арабские Эмираты позволили покинуть свою территорию члену правящей династии Катара шейху Абдалле бин Али аль-Тани. 14 января шейх распространил видеообращение, сообщив, что удерживается в ОАЭ против своей воли, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Newsru.co.il.

«Я в Абу Даби и считаюсь гостем шейха Мухаммада, но на самом деле я скорее пленник, чем гость. Прошу вас об одном: если со мной что-то произойдет, не обвиняйте в этом Катар», - заявил он.

После начала катарского кризиса шейх Абдалла выступил против правящей династии и стал рассматриваться Саудовской Аравией и ОАЭ как возможный претендент на трон.