Легендарная Ажда Пеккан выступила с грандиозным концертом в Баку в честь 5-летия журнала NARGIS (ФОТО)

2018-01-15 17:18 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - В Баку во Дворце Гейдара Алиева 13 января прошел грандиозный концерт легендарной турецкой певицы и актрисы Ажды Пеккан, посвященный пятилетию журнала NARGIS, сообщает Trend Life.

Журнал NARGIS вышел в свет 13 декабря 2012 года. Претендуя на уникальность и эксклюзивность, материалы журнала построены на интеллектуальной составляющей. Отходя от формата «женского» журнала о моде, NARGIS выступает в качестве разнопланового издания и открывает неограниченные возможности для просвещения в самых различных областях культуры. Мода представлена как важная, но отнюдь не единственная составляющая издания, так как в явлении моды, несомненно, присутствует культурный компонент, определяющий общий стиль ее развития и своеобразие. Издание представляет читателям богатый выбор материалов об искусстве, истории, культуре. Журнал отходит от сложившихся стереотипов и предлагает окунуться, прежде всего, не в мир моды, а в мир культуры, в котором мода является одним из важных компонентов.

Издание предлагает самый свежий обзор последних мировых событий и модных тенденций «из первых уст». NARGIS – это прекрасная возможность для творческой личности раскрыться и показать свой внутренний мир. Обмен мыслями, ознакомление с иной жизненной философией и поиск своей - все это становится возможным в рамках издания. Более того, грамотное изложение и безупречная стилистика, оригинальность идей позволяют оценить издание как слаженную работу талантливой и креативной команды. Претворение в жизнь специальных проектов и кампаний общественного характера является одним из основных направлений деятельности журнала.

Пятилетие журнала отмечалось 13 января - в день рождения создателя Издательского дома NARGIS, главного редактора журнала NARGIS, основателя NARGIS FUND Ульвии Махмудовой, которая в интервью журналистам выразила признательность гостям вечера, а также Ажде Пеккан за визит в Баку.

«С детства люблю творчество Ажды Пеккан и благодарю, что она нашла время приехать в Баку и выступить с сольным концертом не только в мой день рождения, но и на пятилетие журнала NARGIS. Спасибо всем за поздравления!» - сказала Ульвия Махмудова.

Среди гостей праздничного вечера были видные общественные деятели, представители культуры, искусства и науки, творческой интеллигенции и молодежи, гости столицы Азербайджана.