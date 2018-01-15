Состоялась встреча один на один Президента Ильхама Алиева и премьера Болгарии (ФОТО)

2018-01-15 17:19 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В понедельник состоялась встреча один на один Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Болгарии Бойко Борисова.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил премьер-министра Болгарии Бойко Борисова.

Затем было сделано совместное фото.

На встрече было отмечено успешное развитие двусторонних отношений в политической, экономической и других сферах.

Была отмечена важность визита премьер-министра Болгарии в Азербайджан с точки зрения укрепления связей, были обсуждены двусторонние отношения, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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