Состоялась встреча один на один Президента Ильхама Алиева и премьера Болгарии (ФОТО)

2018-01-15 17:19 | www.trend.az | 5
БАКУ /Trend/ - В понедельник состоялась встреча один на один Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Болгарии Бойко Борисова.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил премьер-министра Болгарии Бойко Борисова.
Затем было сделано совместное фото.
На встрече было отмечено успешное развитие двусторонних отношений в политической, экономической и других сферах.
Была отмечена важность визита премьер-министра Болгарии в Азербайджан с точки зрения укрепления связей, были обсуждены двусторонние отношения, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.
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