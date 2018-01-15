Правительство Ирана дало согласие на получение от Азербайджана кредита на строительство железной дороги Решт-Астара

2018-01-15 18:13 | www.apa.az | 5

На заседании Кабинета министров Ирана под председательством президента Хасана Рухани было дано согласие на получение от Азербайджана кредита на строительство железной дороги Решт-Астара на сумму 500 миллионов долларов.

Как передает тегеранское бюро АПА-Экономикс, на получение кредита и реализацию проекта строительства отведено 3 года, на возвращение кредита - 7 лет. Напомним, ранее замминистра дорог и градостроительства Ирана Али Нурзад сообщил, что кредит будет выделен под низкие проценты - около 2,5% годовых.

Межправительственное соглашение о создании коридора Север-Юг было подписано 12 сентября 2000 года в Санкт-Петербурге между Российской Федерацией, Исламской Республикой Иран и Индией. После прохождения внутренних процедур в указанных странах соглашение вступило в силу 21 мая 2002 года. Азербайджан присоединился к проекту в 2005 году. В случае функционирования в полную силу, международный транспортный коридор Север-Юг позволит выходу европейских стран, России, регионов Центральной Азии и Кавказа в Персидский залив и Индию, что приведет к интенсификации торговых отношений прикаспийских государств с портами Черного моря.