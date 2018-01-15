Названа причина распространения вирусов среди детей

2018-01-15 16:52 | www.oxu.az | 6
Рост заболеваемости простудой среди детей является сезонным.
Об этом Oxu.Az сказал главный педиатр республики, директор Научно-исследовательского института им.К.Фараджевой Насиб Гулиев, комментируя вспышки кори в зарубежных странах.
«Различные вирусы приводят к воспалению верхних дыхательных путей. В целом сегодня в стране нет эпидемии вирусов», - заявил он.
Главный педиатр отметил, что на первом месте среди заболеваний идут болезни дыхательных путей:
«На втором месте болезни перинатального периода, а затем инфекции, врожденные дефекты развития и другие».
Комментируя рост числа беременных двойней, тройней или четверней, Н.Гулиев сказал, что это связано с искусственным питанием.