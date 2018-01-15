17 пусков планируется провести с космодрома Байконур в 2018 году

2018-01-15 17:25 | www.trend.az | 6

Утвержден план запусков с космодрома Байконур в 2018 году, передает МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы министерства оборонной и аэрокосмической промышленности (МОАП) Казахстана, в течение 2018 года состоится семь пусков по программе Международной космической станции (МКС). Это четыре транспортных пилотируемых корабля «Союз МС» с международными экипажами на борту и три транспортных грузовых корабля серии «Прогресс МС». В начавшемся году запланировано четыре старта ракет-носителей «Протон-М» с космодрома Байконур, которые выведут на орбиты космические аппараты по программе коммерческих пусков.

Также на 2018 год намечено два старта ракеты-носителя «Союз-2» для запуска космического аппарата «Ван Веб». В плане запусков с космодрома Байконур на 2018 год также прописаны запуски космических аппаратов военного назначения и испытательные пуски.