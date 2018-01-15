Премьер Болгарии прибыл в Баку (версия 2)

2018-01-15 17:26 | www.trend.az | 6
Добавлены подробности (первая версия опубликована в 17:08)
БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов в понедельник прибыл с визитом в Баку, говорится на официальной странице премьера в Facebook.
В рамках своего визита премьер примет участие в открытии прямого авиасообщения между Баку и Софией.
Как ранее сообщал официальный сайт премьер-министра Болгарии, в состав делегации также вошли министр энергетики Теменужка Петкова, министр экономики Эмил Караниколов, министр сельского хозяйства, продовольствия и лесов Румен Порожанов, министр транспорта, информационных технологий и коммуникаций Ивайло Московский.
По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Болгарией в 2017 году составил 374,28 миллиона долларов.
(Автор: Азад Гасанли)
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