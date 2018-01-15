НАТО поблагодарил Азербайджан – ФОТО

2018-01-15 17:04 | www.oxu.az | 6

И.о. главы постоянного представительства Азербайджана при НАТО Гая Мамедов встретился с верховным главнокомандующим Вооруженными силами НАТО в Европе, генералом армии Кертисом Скапаротти.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе министерства иностранных дел, Г.Мамедов проинформировал собеседника о проводимых в Азербайджане реформах в области обороны, осуществляемых мерах в области обеспечения оперативного взаимодействия с НАТО и ситуации в регионе.

К.Скапаротти высоко оценил прогресс, достигнутый азербайджанской стороной в партнерстве с НАТО и вклад Азербайджана в проводимую в Афганистане операцию «Решительная поддержка». НАТО выразил благодарность за отправку дополнительных войск на операцию «Решительная поддержка» в соответствии с заявлением президента Азербайджана Ильхама Алиева во время визита в НАТО 24 ноября 2017 года.

В ходе встречи также был проведен обмен мнениями по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.