В Иране рассказали о повреждениях эсминца после аварии в Каспийском море

2018-01-15 17:42 | www.trend.az | 6

Эсминец военно-морских сил армии Ирана, налетевший на волнорез в Каспийском море, получил серьезное повреждение, говорится в сообщении на сайте армии Ирана (часть вооруженных сил страны), передает РИА Новости.

Эсминец "Дамаванд" налетел на волнорез в Каспийском море в среду на прошлой неделе неподалеку от порта Энзели. Военные отмечали, что это произошло из-за шторма. В то же время замглавы организации портов и судоходства Ирана Хади Хагшенас сообщил агентству Tasnim, что причиной послужили технические неполадки.

"После прибытия спецбригад и проведения более детальной оценки выяснилось, что степень полученного повреждения — серьезная, а эсминец нуждается в капитальном ремонте и восстановлении", — заявил представитель армии Шахин Тагихани, напомнив, что первоначально сообщалось о незначительном повреждении судна.