Загоревшийся неделю назад нефтяной танкер затонул в Восточно-Китайском море

2018-01-15 17:48 | www.trend.az | 6

Нефтяной танкер Sanchi, загоревшийся на прошлой неделе после столкновения с другим судном, затонул в Восточно-Китайском море, сообщает Интерфакс со ссылкой на китайский телеканал CCTV.

По его данным, накануне на приписанном к порту в Панаме танкере произошел взрыв, после чего судно пошло ко дну.



Всего на его борту находилось 136 тыс. тонн (около 1 млн баррелей) нефти, которые танкер вез из Ирана в Южную Корею, когда 7 января столкнулся с судном CF-Crystal, порт прописки которого находится в Гонконге. Ранее в понедельник с Восточно-Китайском море потушили огромное пятно нефтепродуктов от танкера.

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