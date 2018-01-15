Срок ареста Федаи Лачин продлен

2018-01-15 19:00 | www.apa.az | 6

Продлен срок ареста певицы Федаи Лачин за пособничество побегу заключенных из спецвагона.

Как сообщил АПА адвокат Федаи Лачин Тюркель Сулейманлы, решением суда Насиминского района срок ареста был продлен. Он сказал, что в связи с этим была подана апелляционная жалоба, которая в ближайшее время будет рассмотрена Бакинским апелляционным судом.

Напомним, 23 октября этапируемые в Баку в специальном вагоне плановым железнодорожным караулом Баку-Астара-Баку ранее судимый, обвиняемый в настоящий момент по разным статьям УК АР Этибар Алекбер оглу Мамедов (1980 г.р.) и ранее не судимый, обвиняемый в настоящий момент по разным статьям УК АР Али Расим оглу Агами (1989 г.р.) совершили побег.

Один из заключенных – Али Агами спустя несколько дней был задержан в Ширване. Э.Мамедов же был убит во время проведенной сотрудниками правоохранительных органов минувшей ночью спецоперации.

Несколько дней назад были задержаны 3 человека, обвиняемые в пособничестве побегу заключенных: Гаджиев Магомед Фамиль оглу, Гюнай Атакишиева и певица Федая Лачин. В отношении этих лиц была избрана мера пресечения в виде ареста.

Кроме того, в связи с произошедшим были арестованы и уволены несколько сотрудников Пенитенциарной службы.