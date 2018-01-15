«Тайная жизнь насекомых» в CinemaPlus – ВИДЕО

2018-01-15 17:52 | www.oxu.az | 6

Сеть кинотеатров премиум-класса CinemaPlus приступила к показу французского анимационного фильма «Тайная жизнь насекомых», с профессиональным азербайджанским дубляжом, подготовленном на студии Cinemazadeh в 2018 году.

Редактор дубляжа Вугар Гусейнов, режиссёр Ровшан Мамедли, звукорежиссер Орхан Гасанли, мастеринг Азад Велиев, перевод Хумар Гулузаде, пост-продакшн супервайзер Вугар Исламзаде, продюсер Хатаи Али, директор Джафар Ахундзаде.

Анимационный фильм дублировали: Ислам Мехралиев, Эльшан Рустамов, Наджиба Гусейнова, Ровшан Мамедли, Вюсал Муртузалиев, Назакят Мамедли, Хусния Мурветова, Вюсаля Мамедова, Хумар Гулузаде, Мушвиг Мирзоев, Вюсал Мустафаев, Вугар Гусейнов, Джавад Мамедли и Саид Мамедли.

Режиссерами семейного анимационного фильма являются Арно Бурон и Антун Крингс.

Короткое описание: Добро пожаловать в мир букашек: здесь у каждого — своя роль, все движется по своим правилам и законам, бурлит жизнь, полная взлетов и падений, радостей и печалей. Если заглянуть под листик или отодвинуть травинку, можно узнать все секреты таинственного мира насекомых. Надо лишь чуть-чуть напрячь воображение…

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