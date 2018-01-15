Главный педиатр минздрава Азербайджана о сезонных заболеваниях детей

2018-01-15 18:05 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в связи с зимним сезоном увеличилось число воспалительных заболеваний у детей, сказал в понедельник Trend директор Научно-исследовательского института педиатрии имени К.Фараджова, главный педиатр минздрава Насиб Гулиев.

По его словам, у новорожденных наиболее часто встречаются заболевания дыхательных путей.

«На втором месте – болезни перинатального периода, далее идут инфекционные заболевания, врожденные пороки и другие болезни», - сказал Гулиев.