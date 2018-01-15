CinemaPlus представляет французскую анимацию с профессиональным азербайджанским дубляжом (ВИДЕО)

2018-01-15 18:13 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - Сеть кинотеатров премиум-класса CinemaPlus приступил к показу французского анимационного фильма "Тайная жизнь насекомых" с профессиональным азербайджанским дубляжом студии Cinemazadeh, который был реализован в этом году, сообщили Trend Life в пресс-службе CinemaPlus.

Редактор дубляжа - Вугар Гусейнов, режиссёр - Ровшан Мамедли, звукорежиссер - Орхан Гасанли, мастеринг - Азад Велиев, перевод - Хумар Гулузаде, пост-продакшн супервайзер - Вугар Исламзаде, продюсер - Хатаи Али, директор - Джафар Ахундзаде.

Анимационный фильм дублировали: Ислам Мехралиев, Эльшан Рустамов, Наджиба Гусейнова, Ровшан Мамедли, Вюсал Муртузалиев, Назакят Мамедли, Хусния Мурветова, Вюсаля Мамедова, Хумар Гулузаде, Мушвиг Мирзоев, Вюсал Мустафаев, Вугар Гусейнов, Джавад Мамедли и Саид Мамедли.

Режиссерами семейного анимационного фильма являются Арно Бурон и Антун Крингс.