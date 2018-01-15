Депутаты с трибуны парламента Армении призвали людей выйти на улицу против подорожаний

2018-01-15 18:28 | www.trend.az | 6

В парламенте Армении депутаты фракции Елк призвали людей выйти на улицу против подорожаний и заставить власти внести поправки в Налоговый кодекс, пишут в понедельник армянские СМИ.

В ходе заседания парламента депутаты обвинили правящую партию в сложившейся ситуации в стране.

«Такое впечатление, будто власти Армении только сейчас узнали о подорожаниях и решили пресечь их. Но мы весь 2017 год говорили об этом, предупреждали, что с января вступит в силу новый Налоговый кодекс, и подорожания неизбежны. Когда вы трижды повышали цены на сжатый газ, вы не думали, что это будет иметь мультипликативный эффект?», - заявил депутат парламента Армении Эдмон Марукян.

Напомним, что спикер парламента Армении Ара Баблоян анонсировал парламентские слушания по вопросу подорожаний на 23 января.