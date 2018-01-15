Стали известны имена похитителей рекламных щитов в Агдаме

2018-01-15 19:36 | www.apa.az | 6

Стали известны имена похитителей рекламных щитов в Агдаме.

Как сообщает местное бюро АПА, жители города Гянджа Новрузов Камран Вилаят оглу и Фарзалиев Орхан Акбер оглу загрузили украденные ими рекламные щиты в автомобиль марки «Ford Transit» (50-CC-403), который принадлежал их знакомому Мусаеву Мусе Закир оглу.

В Агдамском РОП сообщили АПА, что в ходе следствия задержанные лица признали свою вину. Они демонтировали с расположенных в Агдамском, Бардинском, Евлахском, Гядабейском, Газахском, Агдашском, Сабирабадском и Гёйчайском районах остановок рекламные щиты и продали их в пункт приема цветных металлов в городе Гянджа.

В настоящий момент расследуется причастность этих лиц к другим преступлениям.