В Азербайджане продается опасное детское питание? – ВИДЕО

2018-01-15 18:43 | www.oxu.az | 6

В составе детского питания производства французской компании Lactalis, была обнаружена сальмонелла. Гендиректор компании Эммануэль Беснье в интервью изданию Le Journal du Dimanche сказал, что продукция продается в 83 странах.

Председатель Общества свободных потребителей Эюб Гусейнов сказал, что это детское питание может продаваться и в Азербайджане:

«Не исключено, что данный продукт может продаваться и в Азербайджане. Граждане должны избегать его. Вообще дистрибьюторы детского питания заодно с педиатрами, даже в родильных домах звонят семье новорожденного и предлагают искусственное питание. Детское питание покупают на основе рецепта врача, а эти врачи сотрудничают с фирмами и рекомендуют их продукты. Надо постараться не покупать эту продукцию. Следует обратиться в Минэкономики и Минздрав.

В компании «Lactalis Caspi», являющейся дистрибьютором продукции «Lactalis» в нашей стране, сказали Oxu.Az, что в Азербайджане не продают детское питание производства этой компании:

«Мы осуществляем продажу молочной продукции. К нам обращались из Кабмина по этому поводу. Хотим еще раз отметить, что мы доставляли в страну детское питание производства компании до 2013 года. Вообще «Lactalis» продает продукцию своим дистрибьюторам, но если кто-то импортирует продукцию из-за рубежа, мы не несем за это ответственности.

Главный педиатр республики, директор Научно-исследовательского института им. К.Фараджевой Насиб Гулиев сказал Oxu.Az, что если детское питание производства «Lactalis» продается в нашей стране, то надо срочно это прекратить:

«При неправильной технологии производства любого питания может произойти бактериальное заражение.

«Нам неизвестно о продаже детского питания фирмы «Lactalis» в Азербайджане».

Главный педиатр обратился к родителям по поводу детского питания: «Дети не питаются материнским молоком. Давая своему ребенку искусственное питание, мать ставит его жизнь под угрозу».

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