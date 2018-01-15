Бойко Борисов на переговорах с Ильхамом Алиевым – ФОТО

2018-01-15 18:53 | www.oxu.az | 6

После завершения встречи в расширенном составе президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов выступили с заявлениями для прессы.

Как сообщает Oxu.Az, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

18:04

15 января состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и премьер-министра Республики Болгария Бойко Борисова в расширенном составе с участием делегаций.

17:24

В понедельник, 15 января, состоялась встреча тет-а-тет между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и прибывшим в нашу страну с рабочим визитом премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым.

Как передает Oxu.Az, на встрече было отмечено успешное развитие двусторонних отношений в политике, экономике и других сферах, важность визита в Азербайджан премьер-министра Болгарии с точки зрения укрепления связей. Также состоялось обсуждение других вопросов, вызывающих взаимный интерес.