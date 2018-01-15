Ученые выяснили, как энергетические напитки вредят здоровью подростков

2018-01-15 18:32 | www.trend.az | 6

Биологи из Канады выяснили, что подростки и молодежь, активно употребляющие энергетические напитки, чаще страдают от тахикардии, приступов тошноты и припадков, чем остальные дети, говорится в статье, опубликованной в журнале CMAJ Open, передают РИА Новости.

"В большинстве случаев энергетические напитки сравнивают с кофе для оценки возможных последствий от их употребления. С другой стороны, нам и многим другим понятно, что эти продукты гораздо опаснее кофе. Наше исследование показывает, что их употребление следует запретить для детей и подростков", - заявил Дэвид Хаммонд из университета Ватерлоо (Канада).

Начиная с середины 2000 годов, в России и в многих странах Запада начали распространяться энергетики – безалкогольные и алкогольные напитки, которые, как заявляют их производители, помогают человеку снять усталость и оставаться бодрым на протяжении очень долгого времени. Как правило, энергетики содержат в себе кофеин, таурин, аминокислоты и ряд других веществ, оказывающих возбуждающее действие на мозг.

Подробные напитки стали очень популярными среди студентов и молодежи - их любители считали, что они помогают эффективнее подготовиться к экзаменам или дольше не спать на вечеринках. С другой стороны, медики и ученые достаточно давно говорят о наличии серьезных побочных эффектов у подобных напитков, которые иногда приводят к развитию сердечных приступов или проблем психического характера. В России производство алкогольных версий энергетиков и их оборот внутри страны запрещено с 1 января 2018 года.

Хаммонд и его коллеги провели первое исследование, посвященное негативному влиянию энергетических напитков на психику и здоровье подростков и детей, опросив и наблюдая за жизнью примерно двух тысяч канадских подростков и студентов возрастом от 12 до 24 лет.