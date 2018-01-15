В вашингтонском метро поезд сошел с рельсов

2018-01-15 19:09 | www.oxu.az | 6

Поезд метро, в котором находились 60 пассажиров, сошел с рельсов в Вашингтоне на «красной» линии, никто не пострадал.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщило в Twitter управление городских пассажирских перевозок.

«Поезд на «красной линии», перевозивший 60 пассажиров, сошел с рельсов за пределами станции Farragut North. О пострадавших не сообщается. На месте происшествия находятся службы экстренной помощи», - говорится в сообщении.

По информации управления, всех пассажиров эвакуировали из поезда без происшествий.

«Никто не пострадал. «Красная» ветка метро работает на двух участках: от станции Shady Grove до Dupont и от Glenmont до Judiciary Square. Между станциями Dupont и Judiciary Square курсируют автобусы», - отмечает управление.

Причина инцидента не сообщается.

A.M.

