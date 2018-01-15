Открытие авиарейса Баку-София внесет вклад в развитие туризма и деловых отношений - премьер

2018-01-15 18:36 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Открытие прямого авиасообщения между Баку и Софией внесет вклад в развитие туризма и деловых отношений между странами.

Об этом в понедельник сказал находящийся с визитом в Баку премьер-министр Болгарии Бойко Борисов на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе с участием делегаций.

“Прекрасно, что до сих пор все вопросы, о которых мы договаривались, всегда решались”, - сказал премьер, добавив, что теперь перед сторонами стоят новые задачи.

Премьер подчеркнул, что между народами обеих стран существует исключительное чувство взаимоуважения.

В Баку с двухдневным рабочим визитом находится премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. В рамках визита премьер примет участие в открытии прямого авиасообщения между Баку и Софией.