Китай намерен создать систему безбарьерного транспорта к 2020 году

2018-01-15 18:47 | www.trend.az | 5

Китай планирует создать сервисную систему для безбарьерного транспорта к 2020 году, сообщает министерство транспорта КНР.

Директива по улучшению обслуживания на транспорте пожилых людей и людей с ограниченными возможностями была совместно выпущена в минувший четверг министерством транспорта, министерством жилья, городского и сельского строительства и Всекитайской федерацией инвалидов.

Для вышеуказанной категории граждан к 2020 году объекты безбарьерной среды должны быть установлены на всех недавно построенных и перестроенных ж/д вокзалах, сервис-центрах вдоль скоростных автомагистралей, в аэропортах и других транспортных объектах.

Согласно директиве, почтовые отделения должны гарантировать доставку почтовых отправлений пожилым и инвалидам на их конкретные адреса, а новые автобусы в городах с населением более пяти миллионов человек должны быть с низким расположением пола.