2017 год стал самым успешным для мировой туриндустрии за последние семь лет

2018-01-15 18:57 | www.trend.az | 5

В 2017 году общемировое число туристов достигло 1,322 млрд человек, это наилучший показатель за последние семь лет, сообщает в понедельник Всемирная туристская организация ООН (UNWTO), передает агентство "Интерфакс".

"По сравнению с 2016 годом количество туристов в целом увеличилось на 7%. Наибольший рост (+8%) показали европейские страны и Африка. Всего в Европу в 2017 году приехало порядка 671 млн человек, при этом Африку посетили рекордные для этого региона 62 млн туристов", - говорится в сообщении.

Увеличился турпоток и в Азиатско-Тихоокеанский регион (+6%) - 324 млн посетителей в 2017 году, на Ближний Восток (+5%) - 58 млн и в Северную и Южную Америку (+3%) - 207 млн туристов.