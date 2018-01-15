Компания FAW-Volkswagen в 2018 году намерена выпустить на рынок 9 новых моделей автомобилей

2018-01-15 18:58 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Китайско-германское совместное автопредприятие FAW-Volkswagen готово выпустить на рынок девять новых моделей автомобилей для реализации поставленной цели по продаже 2,1 миллиона авто в 2018 году.

Среди новых моделей - Audi Q2, Audi Q5 и два внедорожника марки Volkswagen.

Компания также планирует запустить производство электромобилей и других экологически чистых автомашин в этом году и к 2020 году представить 10 моделей автомобилей на новых источниках энергии.