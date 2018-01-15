Москва вспоминает великих азербайджанцев, внесших вклад в развитие России (ФОТО)

2018-01-15 19:02 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - В Москве стартовал проект, посвященный выдающимся азербайджанцам, внесшим вклад в развитие России.

Юбилейным вечером, посвящённым 90-летию со дня рождения легендарного ученого Худу Мамедова, в Московском Доме Национальностей начался масштабный проект увековечивания памяти выдающихся личностей, которые прославили своей работой Советский Союз и продолжают служить цементом крепкой дружбы, исторически связывающей народы России и Азербайджана.

Выбор юбилея Худу Мамедова в качестве отправной точки проекта вряд ли можно назвать случайным. Именно он впервые описал структуру минералов, входящих в состав цементных силикатов, причем произошло это в самый важный момент – в начале 1960-х годов, когда Европа и Россия активно занимались восстановлением после второй мировой войны.

Депутат Государственной Думы России, руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан Дмитрий Савельев отметил, что вечер памяти Худу Мамедова стал началом большого проекта по актуализации наших знаний о тех великих людях, которые вложили свой талант, свою энергию и любовь служению своей стране, прославив в веках обе свои Родины – Россию и Азербайджан. «Уверен, этот проект ждет большое будущее, потому что он направлен на сохранение нашего общего главного богатства – нашей славной истории, которую творили истинные гении, каким, несомненно, является Худу Мамедов. От души благодарю инициаторов проекта и организаторов сегодняшнего мероприятия за то, что мы все имеем возможность вспомнить о блестящей работе одного из самых удивительных наших ученых – Худу Мамедова, а значит и о том, что нас объединяет, что лежит в основе нашей многовековой дружбы – общих ценностях, взаимном уважении, принципах добрососедства», - говорилось в приветствии парламентария.

Также свои приветствия участникам и организаторам вечера направили из правительства Московской области и Ассамблеи Народов России. Советник по гуманитарным вопросам посольства Азербайджана в России Вугар Имамалиев зачитал обращение чрезвычайного и полномочного посла Республики Азербайджан в РФ Полада Бюльбюльоглу, в котором особо отмечалось, что множество азербайджанцев внесли свою лепту в развитие науки, искусства, культуры и других сфер жизни в России. «Наша задача заключается в том, чтобы всех этих людей мы помнили, отмечали, и чтобы эти люди были проводниками российско-азербайджанской дружбы», - привел слова Полада Бюльбюльоглу советник.

Воспоминания родственников, друзей и учеников Худу Мамедова также свидетельствовали о том, насколько было правильно начать такой грандиозный проект именно с фигуры этого легендарного ученого. Ученик легендарного кристаллографа Фаиг Мамедов рассказал, что Худу Мамедов был не просто очень талантливым советским ученым, но также он был философом, очень хорошо разбирался в литературе, музыке. Имел самые широкие знания по многим вопросам и при этом был очень простым человеком.