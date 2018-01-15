В Азербайджане будет проведен аэрокосмический мониторинг лесов

2018-01-15 19:21 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Институт географии Национальной академии наук Азербайджана и ОАО «Азеркосмос» подписали протокол о намерениях о проведении аэрокосмического мониторинга с помощью современных технологий, говорится в понедельник в сообщении института.

В соответствии с протоколом будут проводиться работы по определению существующих границ лесных участков и уточнению их границ на основе данных дистанционного наблюдения, распределению основных видов деревьев (бук, граб и дуб) и выявлению и мониторингу районов, где происходят изменения в результате природных и антропогенных воздействий.

Протокол подписали директор Института географии, академик Рамиз Мамедов и заместитель председателя ОАО «Азеркосмос» Ровшан Рустамов.